Канада хоче компенсувати мільярди дітям корінних народів

Канада хоче компенсувати дітям корінних народів та їх сім'ям 40 мільярдів канадських доларів (близько 28 мільярдів євро). Гроші вже виділені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ORF .

Канада була зайнята цією темою кілька місяців. Виплата компенсації повинна початися відразу після завершення судового процесу.

За словами відповідального міністра з цього питання Патті Хайду, гроші повинні допомогти приблизно 55 000 дітей і сприяти реформі догляду за дітьми.

До 1996 року діти корінних народів в Канаді були розлучені зі своїми сім'ями та відправлені в школи-інтернати. Там вони піддавалися жорстокому поводженню - їх іноді били, піддавали сексуальному насильству і недогодовували.

29 вересня Федеральний суд Канади залишив у силі постанову 2016 року про те, що уряд недостатньо фінансував соціальне забезпечення дітей корінних народів у порівнянні з дітьми некорінних народів.