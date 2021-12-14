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Канада хоче компенсувати мільярди дітям корінних народів

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Канада, Вівторок 14 грудня 2021 08:05
Канада хоче компенсувати мільярди дітям корінних народів Фото: Канада компенсує мільярди дітям корінних народів (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Канада хоче компенсувати дітям корінних народів та їх сім'ям 40 мільярдів канадських доларів (близько 28 мільярдів євро). Гроші вже виділені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ORF.

Канада була зайнята цією темою кілька місяців. Виплата компенсації повинна початися відразу після завершення судового процесу.

За словами відповідального міністра з цього питання Патті Хайду, гроші повинні допомогти приблизно 55 000 дітей і сприяти реформі догляду за дітьми.

До 1996 року діти корінних народів в Канаді були розлучені зі своїми сім'ями та відправлені в школи-інтернати. Там вони піддавалися жорстокому поводженню - їх іноді били, піддавали сексуальному насильству і недогодовували.

29 вересня Федеральний суд Канади залишив у силі постанову 2016 року про те, що уряд недостатньо фінансував соціальне забезпечення дітей корінних народів у порівнянні з дітьми некорінних народів.

"Згідно з рішенням суду, члени корінних народів, які були відправлені в школи-інтернати в якості дітей для перевиховання, повинні отримати компенсацію в розмірі 40 000 Канадських доларів (близько 27 900 євро)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Канада підтримала Україну. Там зазначили, що стежитимуть за ситуацією на кордоні.

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