Канада хоче придбати у США 16 літаків-розвідників

Канада планує закупити до 16 сучасних військових літаків-розвідників. Для цього країна офіційно запросила інформацію та пропозицію від уряду США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на СВС.
Міноборони Канади разом з Королівськими військово-повітряними силами вважають, що P-8A Poseidon виробництва Boeing є єдиним літаком, який містить у собі необхідні засоби для військового патрулювання, розвідки та спостереження.
У Міноборони Канади заявили, що направили до Державного департаменту США лист. В ньому тільки визначається чи відбудеться іноземний військовий продаж, але це не означає, що угода укладена.
"Остаточне рішення буде ґрунтуватися на запропонованих можливостях, доступності, ціні і вигодах для канадської промисловості", - заявили у відомстві.
Зауважимо, що план закупівлі нових літаків-розвідників було сформовано в оборонній політиці ліберального уряду ще в 2017 році. Однак минулого року він набув нової актуальності. Це сталось після того, як Boeing заявила канадському уряду про намір зупинити виробничу лінію P-8 Poseidon в США до 2025 року. Це відбудеться у випадкц, якщо компанія не отримає додаткові замовлення.
Попередньо, вартість проекту становить до 5 мільярдів доларів. Однак ЗМІ з'ясували, що сума угоди може становити до 9 мільярдів доларів.
P-8A Poseidon - патрульний протичовновий літак, який було розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він може нести до 9 тонн озброєння, має 5 внутрішніх та 6 зовнішніх точок підвіски, для різних типів озброєння.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння, і передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії.
Раніше повідомлялося, що канадський уряд обговорює передачу Україні сотень сучасних розвідувальних безпілотних літальних апаратів.
Також нагадаємо, що Канада виділяє Україні 3 млн. канадських доларів на розмінування території країни.
Крім того, Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.
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