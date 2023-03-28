Канада хоче придбати у США 16 літаків-розвідників

Міноборони Канади разом з Королівськими військово-повітряними силами вважають, що P-8A Poseidon виробництва Boeing є єдиним літаком, який містить у собі необхідні засоби для військового патрулювання, розвідки та спостереження.

У Міноборони Канади заявили, що направили до Державного департаменту США лист. В ньому тільки визначається чи відбудеться іноземний військовий продаж, але це не означає, що угода укладена.

"Остаточне рішення буде ґрунтуватися на запропонованих можливостях, доступності, ціні і вигодах для канадської промисловості", - заявили у відомстві.

Зауважимо, що план закупівлі нових літаків-розвідників було сформовано в оборонній політиці ліберального уряду ще в 2017 році. Однак минулого року він набув нової актуальності. Це сталось після того, як Boeing заявила канадському уряду про намір зупинити виробничу лінію P-8 Poseidon в США до 2025 року. Це відбудеться у випадкц, якщо компанія не отримає додаткові замовлення.

Попередньо, вартість проекту становить до 5 мільярдів доларів. Однак ЗМІ з'ясували, що сума угоди може становити до 9 мільярдів доларів.

P-8A Poseidon - патрульний протичовновий літак, який було розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він може нести до 9 тонн озброєння, має 5 внутрішніх та 6 зовнішніх точок підвіски, для різних типів озброєння.