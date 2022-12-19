Канада хоче передати Україні конфісковані активи Абрамовича

Сьогодні, 19 грудня, уряд Канади розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Ці кошти можуть передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади
міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Канада нині є першою країною з G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою прихильність Україні, та притягаючи до відповідальності тих, хто отримав прибуток від режиму президента Путіна та підтримував його.
Нагадаємо, російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман та Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС.
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