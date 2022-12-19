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Канада хочет передать Украине конфискованные активы Абрамовича

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, правительство Канады начало процесс конфискации 26 миллионов долларов у компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу. Эти средства могут быть переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Канада сейчас является первой страной из G7, которая ввела такие меры, демонстрируя свою приверженность Украине, и привлекая к ответственности тех, кто получил прибыль от режима президента Путина и поддерживал его.

Напомним, российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС.

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Война России против УкраиныРоссийская ФедерацияРоман АбрамовичКанада