Канада хочет передать Украине конфискованные активы Абрамовича

Сегодня, 19 декабря, правительство Канады начало процесс конфискации 26 миллионов долларов у компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу. Эти средства могут быть переданы Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.
министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Канада сейчас является первой страной из G7, которая ввела такие меры, демонстрируя свою приверженность Украине, и привлекая к ответственности тех, кто получил прибыль от режима президента Путина и поддерживал его.
Напомним, российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС.
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