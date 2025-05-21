Канада хоче допомогти Україні реформувати пенсійну систему за своїм зразком

"Мені пощастило зустрітися з Сергієм і низкою пенсійних фондів, а також із низкою дуже важливих інвесторів, щоб обговорити, що буде далі", - сказав він, виступаючи на пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком на початку зустрічей G7 у Банфі, Альберта.

За його словами, Канада може багато чого запропонувати для відновлення України, додавши, що він і Марченко зустрічалися з представниками деяких великих канадських пенсійних фондів, таких як Fairfax та інші.

"Ми також думали про те, як ми могли б у кінцевому підсумку працювати разом, щоб ділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні", - сказав Шампань.

Програма зустрічі фінансових лідерів G7

Очікується, що підтримка України стане темою обговорення на зустрічі фінансових лідерів країн "Великої сімки" в гірському канадському курортному місті.

Шампань заявив, що підтримку, яку Канада надає Україні з початку війни 2022 року, буде продовжено.

Канада є ротаційним господарем G7 цього року і проведе низку зустрічей фінансових лідерів до четверга. Зустріч є передвісником основної зустрічі глав держав у червні.

Україна присутня на зустрічі як гість.

"Той факт, що міністр Марченко перебуває з нами тут, у Канаді, як спеціальний гість, є великим сигналом для світу про те, що ми стоїмо пліч-о-пліч із нашим українським другом".

"Ми притягнемо Росію до відповіді, і ми всі візьмемо участь у відновленні України", - заявив Шампань.

Раніше офіційні особи G7 заявляли, що на зустрічі G7 також, імовірно, обговорюватимуть питання залучення та мобілізації приватних інвестицій для реконструкції, на яку, за оцінками Світового банку, знадобиться понад 500 млрд доларів протягом десятиліття.