Канада хочет помочь Украине реформировать пенсионную систему по своему образцу

"Мне посчастливилось встретиться с Сергеем и рядом пенсионных фондов, а также с рядом очень важных инвесторов, чтобы обсудить, что будет дальше", - сказал он, выступая на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в начале встреч G7 в Банфе, Альберта.

По его словам, Канада может многое предложить для восстановления Украины, добавив, что он и Марченко встречались с представителями некоторых крупных канадских пенсионных фондов, таких как Fairfax и другие.

"Мы также думали о том, как мы могли бы в конечном итоге работать вместе, чтобы делиться передовым опытом в построении пенсионной системы в Украине", - сказал Шампань.

Программа встречи финансовых лидеров G7

Ожидается, что поддержка Украины станет темой обсуждения на встрече финансовых лидеров стран "Большой семерки" в горном канадском курортном городе.

Шампань заявил, что поддержка, которую Канада оказывает Украине с начала войны в 2022 году, будет продолжена.

Канада является ротационным хозяином G7 в этом году и проведет ряд встреч финансовых лидеров до четверга. Встреча является предвестником основной встречи глав государств в июне.

Украина присутствует на встрече в качестве гостя.

"Тот факт, что министр Марченко находится с нами здесь, в Канаде, в качестве специального гостя, является большим сигналом для мира о том, что мы стоим бок о бок с нашим украинским другом".

"Мы привлечем Россию к ответу, и мы все примем участие в восстановлении Украины", - заявил Шампань.

Ранее официальные лица G7 заявляли, что на встрече G7 также, вероятно, будет обсуждаться вопрос привлечения и мобилизации частных инвестиций для реконструкции, на которую, по оценкам Всемирного банка, потребуется более 500 млрд долларов в течение десятилетия.