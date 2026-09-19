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Канада хоче долучитися до кредиту Україні на 90 млрд євро: що це змінить

23:06 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Канада хоче долучитися до кредиту Україні на 90 млрд євро: що це змінить Фото: Марк Карні (Getty Images)
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Команда прем'єра Канади Марка Карні обговорює з Євросоюзом можливість приєднання до кредитної програми ЄС у розмірі 90 млрд євро. Якщо вдасться домовитися, Україна отримає нові можливості для закупівлі озброєння.

З такою заявою виступив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі між ЄС і Канадою тривають технічні консультації.

У разі участі Оттави Україна зможе використовувати кошти кредиту для придбання зброї та боєприпасів у канадських оборонних виробників.

Ба більше, вказано, що на такі закупівлі не буде поширюватися вимога "Зроблено в Європі", встановлена для цієї кредитної програми.

Водночас Канада має сплачувати до 3 млрд євро відсотків за кредитом. Остаточна сума залежатиме від того, наскільки активно канадські компанії використовуватимуть можливості програми. Конкретні умови участі країни наразі ще узгоджуються.

Раніше, у липні, Євросоюз погодив участь Великої Британії у цій кредитній програмі. Це стало можливим після того, як країна виконала три основні умови:

  • погодилася покривати витрати, пов'язані з позикою,
  • уклала з ЄС партнерство у сфері безпеки та оборони,
  • продовжила надавати Україні фінансову і військову допомогу.

Загальний обсяг кредиту становить 90 млрд євро. Із них 60 млрд євро передбачено на військову допомогу, а ще 30 млрд євро - на бюджетну підтримку України.

У 2026 році на оборонні потреби планують спрямувати 28,3 млрд євро, а на підтримку українського бюджету - 16,7 млрд євро.

Погашення кредиту планують здійснювати за рахунок доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в європейських банках.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Канада шукає новий формат зближення з ЄС, який може передбачати особливий статус для країни.

Згодом стало відомо, що Євросоюз хоче запропонувати Канаді статус першого в історії асоційованого члена блоку.

На тлі останніх подій американський президент Дональд Трамп пригрозив митами ЄС, якщо союз з Канадою буде "ворожим" до США.

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