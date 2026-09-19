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Канада хочет присоединиться к кредиту Украины на 90 млрд евро: что это изменит

23:06 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Канада хочет присоединиться к кредиту Украины на 90 млрд евро: что это изменит Фото: Марк Карни (Getty Images)
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Команда премьера Канады Марка Карни обсуждает с Евросоюзом возможность присоединения к кредитной программе ЕС в размере 90 млрд евро. Если удастся договориться, Украина получит новые возможности по закупке вооружения.

С таким заявлением выступил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как удалось узнать журналистам, сейчас между ЕС и Канадой продолжаются технические консультации.

В случае участия Оттавы, Украина сможет использовать средства кредита для приобретения оружия и боеприпасов у канадских оборонных производителей.

Более того, указано, что на такие закупки не будет распространяться требование "Сделано в Европе", установленное для этой кредитной программы.

В то же время Канада должна платить до 3 млрд. евро процентов по кредиту. Окончательная сумма будет зависеть от того, насколько активно канадские компании будут использовать возможности программы. Конкретные условия участия страны пока согласовываются.

Ранее, в июле, Евросоюз согласовал участие Великобритании в этой кредитной программе. Это стало возможным после того, как страна выполнила три основных условия:

  • согласилась покрывать расходы, связанные с ссудой,
  • заключила с ЕС партнерство в сфере безопасности и обороны,
  • продолжила оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Общий объем кредита составляет 90 млрд. евро. Из них 60 млрд евро предусмотрено на военную помощь, а еще 30 млрд евро - на бюджетную поддержку Украины.

В 2026 году на оборонные нужды планируют направить 28,3 млрд евро, а в поддержку украинского бюджета - 16,7 млрд евро.

Погашение кредита планируется осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, которые хранятся в европейских банках.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Канада ищет новый формат сближения с ЕС, который может предусматривать особый статус страны.

Впоследствии стало известно, что Евросоюз хочет предложить Канаде статус первого в истории ассоциированного члена блока.

На фоне последних событий американский президент Дональд Трамп пригрозил пошлинами ЕС, если союз с Канадой будет "враждебным" к США.

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