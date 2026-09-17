Трамп пригрозив митами ЄС, якщо союз з Канадою буде "ворожим" до США

Президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію Європейського Союзу поглибити відносини з Канадою та надати їй статус асоційованого члена. Американський лідер заявив, що за певних обставин Вашингтон може відповісти новими торгівельними обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити “дуже серйозні” тарифи проти Європейського Союзу, якщо вважатиме рішення про асоційоване членство Канади в ЄС ворожим кроком щодо Вашингтона.

Американський президент назвав ідею асоційованого членства Канади в ЄС “сміховинною” та заявив, що Оттава є “жахливим торгівельним партнером”.

За словами Трампа, якщо ініціатива матиме “добрі наміри”, Вашингтон не реагуватиме таким чином. Водночас у разі, якщо США розцінять її як ворожий крок, Трамп пригрозив “дуже серйозними тарифами” або припиненням торгівлі з Європою за низкою напрямів.

Канаді доводиться шукати нові партнерства

Ініціатива ЄС з'явилася на тлі загострення торгівельних відносин між Канадою та США. Оттава прагне зменшити залежність від американського ринку та розширити економічні й безпекові зв'язки з іншими партнерами.

Канада та ЄС уже мають угоду про вільну торгівлю CETA. Нова пропозиція передбачає можливість значно ширшої співпраці, зокрема в оборонній промисловості та сфері економічної безпеки.

Водночас запропонований статус ще не погоджений державами-членами ЄС і потребує подальших переговорів.