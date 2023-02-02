Канада готується прийняти 10 тисяч біженців з Китаю

Парламент Канади одноголосно ухвалив рішення про прийом у країні 10 тисяч уйгурських біженців, які втекли з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей крок заснований на рішенні канадських законодавців від лютого 2021 року оголосити поводження Пекіна з уйгурами та іншими тюркськими мусульманами геноцидом.
Правозахисні групи вважають, що щонайменше один мільйон уйгурів та представників інших переважно мусульманських меншин було ув'язнено у таборах для інтернованих у цьому регіоні.
За словами члена парламенту Канади Саміра Зубері, який спонсорував рух, щонайменше 1600 осіб було затримано в інших країнах за вказівкою Китаю або насильно репатрійовано.
"Це чіткий сигнал про те, що ми не приймаємо порушень прав людини щодо уйгурського народу", - заявив Зубері.
Мехмет Тохті, виконавчий директор Проекту захисту прав уйгурів, сказав журналістам, що це сильне послання, яке знайде відгук не лише у Китаї та Канаді, а й у всьому світі.
Нагадаємо, що раніше парламент Канади закликав уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
Також ми писали, що уряд Канади та представники понад 300 корінних народів країни домовилися про фінансову компенсацію деструктивної внутрішньої політики у розмірі 2,8 млрд канадських доларів (близько 2,1 млрд доларів США).
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