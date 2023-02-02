Канада готується прийняти 10 тисяч біженців з Китаю

Цей крок заснований на рішенні канадських законодавців від лютого 2021 року оголосити поводження Пекіна з уйгурами та іншими тюркськими мусульманами геноцидом.

Правозахисні групи вважають, що щонайменше один мільйон уйгурів та представників інших переважно мусульманських меншин було ув'язнено у таборах для інтернованих у цьому регіоні.

За словами члена парламенту Канади Саміра Зубері, який спонсорував рух, щонайменше 1600 осіб було затримано в інших країнах за вказівкою Китаю або насильно репатрійовано.

"Це чіткий сигнал про те, що ми не приймаємо порушень прав людини щодо уйгурського народу", - заявив Зубері.

Мехмет Тохті, виконавчий директор Проекту захисту прав уйгурів, сказав журналістам, що це сильне послання, яке знайде відгук не лише у Китаї та Канаді, а й у всьому світі.