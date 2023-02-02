Канада готовится принять 10 тысяч беженцев из Китая

Парламент Канады единогласно принял решение о приеме в стране 10 тысяч уйгурских беженцев, которые бежали из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Этот шаг основан на решении канадских законодателей от февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами геноцидом.
Правозащитные группы считают, что по меньшей мере один миллион уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагеря для интернированных в этом регионе.
По словам члена парламента Канады Самира Зубери, который спонсировал движение, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.
"Это четкий сигнал о том, что мы не приемлем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа", — заявил Зубери.
Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта по защите прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире.
Напомним, что ранее парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.
Также мы писали, что правительство Канады и представители более 300 коренных народов страны договорились о финансовой компенсации деструктивной внутренней политики в размере 2,8 млрд канадских долларов (около 2,1 млрд долларов США).
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