RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада готовится принять 10 тысяч беженцев из Китая

Фото: Канада согласилась принять 10 тысяч беженцев из Китая (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Парламент Канады единогласно принял решение о приеме в стране 10 тысяч уйгурских беженцев, которые бежали из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг основан на решении канадских законодателей от февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами геноцидом.

Правозащитные группы считают, что по меньшей мере один миллион уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагеря для интернированных в этом регионе.

По словам члена парламента Канады Самира Зубери, который спонсировал движение, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.

"Это четкий сигнал о том, что мы не приемлем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа", — заявил Зубери.

Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта по защите прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире.

Напомним, что ранее парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Также мы писали, что правительство Канады и представители более 300 коренных народов страны договорились о финансовой компенсации деструктивной внутренней политики в размере 2,8 млрд канадских долларов (около 2,1 млрд долларов США).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаКитай