Канада готовится принять 10 тысяч беженцев из Китая

Этот шаг основан на решении канадских законодателей от февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами геноцидом.

Правозащитные группы считают, что по меньшей мере один миллион уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагеря для интернированных в этом регионе.

По словам члена парламента Канады Самира Зубери, который спонсировал движение, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.

"Это четкий сигнал о том, что мы не приемлем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа", — заявил Зубери.

Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта по защите прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире.