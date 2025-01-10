Канада готує відповідь Трампу на випадок "економічної сили". Bloomberg дізнався деталі

Канада розробляє плани запровадження значних мит на продукцію з США. Вони будут введені, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами урядовців, проект плану канадського уряду щодо торгових заходів у відповідь на можливі дії Трампа. Помічники Трюдо обговорювали, чи варто публічно публікувати список потенційних мит перед інавгурацією Трампа. Але все ще існує високий рівень невизначеності щодо того, що Трамп насправді готовий зробити, тому проект списку заходів у відповідь може не оприлюднитися, доки обраний президент не розкриє свій курс дій, кажуть чиновники.

Цей список "виходить далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, на які він запровадив зустрічні тарифи під час суперечки 2018 року".

Тоді Канада вирішила "бойкотувати" певні продукти, такі як бурбон, виготовлений у Кентуккі, який експортується до Канади. Торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися про переглянуту регіональну торговельну угоду.

"Долар за долар"

Цього разу канадські контрзаходи знову піддадуться багатьом із тих самих продуктів, а також таким продуктам, як апельсиновий сік із Флориди.

"Але уряд Трюдо також готується піти набагато далі, якщо це буде необхідно", - пише видання з посиланням на коментарі посадовців на умовах анонімності.

Один із переліків, який розповсюджується всередині країни, включає майже всі продукти, які США експортують до Канади, сказав один урядовий чиновник, із загальною метою встановлення мит "долар за долар".

Найгірший сценарій

Другий чиновник сказав, що за найгіршого сценарію - Трамп запровадить мита на весь канадський експорт до США, але уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо розглядає всі варіанти, щоб завдати шкоди американським експортерам, додав урядовець.

Чиновники підкреслили, що відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду.

"Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути торговельної війни, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів", - зазначає Bloomberg.

Енергетика і сталь

Іншим варіантом, який розглядав уряд Трюдо, є використання експортних податків на стратегічні товари, такі як нафта, уран і калій.

"Це було б крайнім кроком, але такий крок чинив би негайний тиск на американські ціни на енергоносії", - зазначають журналісти.

Канадські чиновники очікують, що навіть якщо Трамп не піде до кінця із загальнообов’язковими тарифами, він все одно спробує якимось чином обмежити канадський експорт. Це може включати ще один удар по металургійній промисловості, причині торгової боротьби 2018 року.

Втрати ВВП Канади

Канада є найбільшим у світі національним покупцем американських товарів, імпортувавши близько 320 млрд доларів за перші 11 місяців минулого року - трохи менше, ніж Європейський Союз з 341 млрд доларів.

Згідно з розрахунками економістів Банку Нової Шотландії, за 25% мита США, валовий внутрішній продукт (ВВП) Канади впаде на 3,8%.