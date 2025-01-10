Канада готовит ответ Трампу на случай "экономической силы". Bloomberg узнал детали

Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на продукцию из США. Они будут введены, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам чиновников, проект плана канадского правительства по торговым мерам в ответ на возможные действия Трампа.

Помощники Трюдо обсуждали, стоит ли публично публиковать список потенциальных пошлин перед инаугурацией Трампа. Но все еще существует высокий уровень неопределенности относительно того, что Трамп на самом деле готов сделать, поэтому проект списка ответных мер может не обнародоваться, пока избранный президент не раскроет свой курс действий, говорят чиновники.

Этот список "выходит далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, на которые он ввел встречные тарифы во время спора 2018 года".

Тогда Канада решила "бойкотировать" определенные продукты, такие как бурбон, изготовленный в Кентукки, который экспортируется в Канаду. Торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились о пересмотренном региональном торговом соглашении.

"Доллар за доллар"

На этот раз канадские контрмеры снова подвергнутся многим из тех же продуктов, а также таким продуктам, как апельсиновый сок из Флориды.

"Но правительство Трюдо также готовится пойти гораздо дальше, если это будет необходимо", - пишет издание со ссылкой на комментарии чиновников на условиях анонимности.

Один из перечней, который распространяется внутри страны, включает почти все продукты, которые США экспортируют в Канаду, сказал один правительственный чиновник, с общей целью установления пошлин "доллар за доллар".

Худший сценарий

Второй чиновник сказал, что при худшем сценарии - Трамп введет пошлины на весь канадский экспорт в США, но правительство премьер-министра Джастина Трюдо рассматривает все варианты, чтобы нанести ущерб американским экспортерам, добавил чиновник.

Чиновники подчеркнули, что ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после того, как вступит в должность.

"Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны, и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США по безопасности границ", - отмечает Bloomberg.

Энергетика и сталь

Другим вариантом, который рассматривало правительство Трюдо, является использование экспортных налогов на стратегические товары, такие как нефть, уран и калий.

"Это было бы крайним шагом, но такой шаг оказал бы немедленное давление на американские цены на энергоносители", - отмечают журналисты.

Канадские чиновники ожидают, что даже если Трамп не пойдет до конца с общеобязательными тарифами, он все равно попытается каким-то образом ограничить канадский экспорт. Это может включать еще один удар по металлургической промышленности, причине торговой борьбы 2018 года.

Потери ВВП Канады

Канада является крупнейшим в мире национальным покупателем американских товаров, импортировав около 320 млрд долларов за первые 11 месяцев прошлого года - чуть меньше, чем Европейский Союз с 341 млрд долларов.

Согласно расчетам экономистов Банка Новой Шотландии, при 25% пошлинах США, валовой внутренний продукт (ВВП) Канады упадет на 3,8%.