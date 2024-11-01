Канада готує пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей, - Лубінець

Канада готує новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу він пов'язаний з незаконною депортацією країною-агресором українських дітей та інших цивільних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Нам потрібні санкції не тільки проти самої країни, але й окремих посадових осіб, які причетні до депортації дітей і незаконному викраденню цивільних", - підкреслив омбудсмен.

Водночас він наголосив, що запровадження санкцій - це один із методів тиску на РФ .

"Це - один із підсумків Міністерської конференції у Монреалі. Про новий пакет санкцій повідомила міністтр закордонних справ Канади Мелані Жолі", - пояснив Лубінець.

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі на конференції щодо формули миру повідомила, що Канада намагається переконати інші держави зняти з України обмеження на використання зброї.

Детальніше про виступ Жолі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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