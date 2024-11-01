Канада готовит пакет санкций против России из-за депортации украинских детей, - Лубинец

Канада готовит новый пакет санкций против России. В этот раз он связан с незаконной депортацией страной-агрессором украинских детей и других гражданских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Это один из итогов Министерской конференции в Монреале. О новом пакете санкций сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли", - пояснил Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что введение санкций - это один из методов давления на РФ.

"Нам нужны санкции не только против самой страны, но и отдельных должностных лиц, причастных к депортации детей и незаконному похищению гражданских", - подчеркнул омбудсмен.