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Канада переконує партнерів дозволити Україні удари углиб РФ, - міністр

Монреаль, П'ятниця 01 листопада 2024 09:23
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Канада переконує партнерів дозволити Україні удари углиб РФ, - міністр Фото: міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада намагається переконати інші держави зняти з України обмеження на використання зброї. Це дозволить вражати цілі на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі на конференції щодо формули миру.

Вона заявила, що Канада підтримує застосування Україною наданої західними країнами далекобійної зброї по цілях на території Росії. Міністр переконана, що це потрібно Україні для самозахисту.

"Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", - заявила Жолі.

Обмеження щодо зброї

Низка країн дозволили Україні використовувати передану зброю на території Росії. Зокрема, йдеться про Канаду, Нідерланди, Норвегію, балтійські країни.

Проте деякі держави встановили обмеження на використання Україною зброї. Наприклад, Німеччина дозволяє завдавати ударів лише у прикордонних районах, якщо це несе загрозу для України.

Крім того, США та Британія, які передали Україні далекобійні ракети, не дозволяють бити ними углиб Росії.

У Пентагоні заявили, що Росія вже нібито перемістила цілі за межі радіусу дії наданих Україні ракет ATACMS на 300 кілометрів від кордону.

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