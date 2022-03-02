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Канада готується скасувати візи для українців, які рятуються від війни Росії

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Середа 02 березня 2022 08:04
Канада готується скасувати візи для українців, які рятуються від війни Росії Фото: Канада скасує візи для українців, які рятуються від війни в Україні (tpg.ua)
Автор: Людмила Жукова

Постійний комітет парламенту Канади з імміграції підтримав пропозицію про скасування віз для біженців з України. Це спростить прийом біженців з міст нашої країни, що потрапили під атаку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що більшість членів Комітету підтримали проект постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлений до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоб вступити в силу.

Зазначимо, що рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, а не парламенту, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої гілки влади із запитом на розгляд певного питання.

Нагадаємо, що сьомий день триває війна Росії проти України. Війська і техніка агресора підібралися впритул до столиці, але Київ тримає оборону. Харків, Миколаїв, Суми залишаються під контролем України.

У північних, північно-східних, східних і південних областях нашої країни тривають бої з окупантом.

Нагадаємо, що Зеленський скасував візи для іноземних добровольців, які будуть воювати за Україну.

Також повідомлялося, що волонтери запустили простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати один одного.

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