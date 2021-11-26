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Канада готовится к новым наводнениям: жителей предупредили об эвакуации

Автор: Наталья Скороход

Канада готовится к новым наводнениям в Британской Колумбии, которая и так сильно пострадала от стихии. Жителей предупредили об эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

По прогнозам синоптиков, наиболее пострадает южное побережье провинции. Наводнения ожидаются из-за дождей, которіе поднимут уровень вод в реках.

"Ожидается, что в результате первого выпадения дождя в реках будет наблюдаться повышение уровня воды, а в районе Саншайн-Кост, Хау-Саунд и Норт-Шор ожидается наибольший поток", - говорится в сообщении центра прогнозов.

Шторм будет "типичным по силе" для осенних штормов в долине Фрейзер, но это может помешать восстановлению после предыдущего наводнения в этом районе.

Региональный округ Оканаган-Симилкамин объявил об эвакуации нескольких объектов недвижимости вдоль реки Симилкамин к юго-востоку от Принстона. Некоторые объекты в Принстоне также находятся в состоянии эвакуации.

Напомним, что от новых наводнений может пострадать и штат Вашингтон в США. Жителей предупредили о надвигающейся стихии.

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