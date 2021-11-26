Жителей Вашингтона предупредили о наводнениях ко Дню благодарения
Синоптики в США предупреждают об ухудшении погодных условий на северо-западе Тихого океана. Это ставит под угрозу штат Вашингтон - там ожидаются наводнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Ухудшение погоды предсказывают ко Дню благодарения и после него. Под угрозу попадают регионы в штате Вашингтон, которые недавно пострадали от наводнений, охвативших в том числе и Канаду.
По прогнозам синоптиков ожидаются сильные дожди в этом регионе.
"Несколько атмосферных рек угрожают снова затопить северо-запад Тихого океана в начале Дня благодарения", - говорится в сообщении.
Отметим, что штат Вашингтон совсем недавно пострадал от стихии на северо-западе Тихого океана. Это привело к наводнениям и оползням в нескольких округах штата и канадской Британской Колумбии. В результате наводнений закрылась граница США и Канады и три моста в Беллингхэме. Также оползни заблокировали межштатную автомагистраль недалеко от Беллингема.
Напомним, что наводнения ожидают и жителей Великобритании этой зимой. Власти просят жителей подготовиться к стихии.