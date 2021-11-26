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Жителей Вашингтона предупредили о наводнениях ко Дню благодарения

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США, Пятница 26 ноября 2021 02:49
Жителей Вашингтона предупредили о наводнениях ко Дню благодарения Фото: жителей Вашингтона предупредили о наводнениях (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Синоптики в США предупреждают об ухудшении погодных условий на северо-западе Тихого океана. Это ставит под угрозу штат Вашингтон - там ожидаются наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Ухудшение погоды предсказывают ко Дню благодарения и после него. Под угрозу попадают регионы в штате Вашингтон, которые недавно пострадали от наводнений, охвативших в том числе и Канаду.

По прогнозам синоптиков ожидаются сильные дожди в этом регионе.

"Несколько атмосферных рек угрожают снова затопить северо-запад Тихого океана в начале Дня благодарения", - говорится в сообщении.

Отметим, что штат Вашингтон совсем недавно пострадал от стихии на северо-западе Тихого океана. Это привело к наводнениям и оползням в нескольких округах штата и канадской Британской Колумбии. В результате наводнений закрылась граница США и Канады и три моста в Беллингхэме. Также оползни заблокировали межштатную автомагистраль недалеко от Беллингема.

Напомним, что наводнения ожидают и жителей Великобритании этой зимой. Власти просят жителей подготовиться к стихии.

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