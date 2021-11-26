Жителей Вашингтона предупредили о наводнениях ко Дню благодарения

Синоптики в США предупреждают об ухудшении погодных условий на северо-западе Тихого океана. Это ставит под угрозу штат Вашингтон - там ожидаются наводнения .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Ухудшение погоды предсказывают ко Дню благодарения и после него. Под угрозу попадают регионы в штате Вашингтон, которые недавно пострадали от наводнений, охвативших в том числе и Канаду.

По прогнозам синоптиков ожидаются сильные дожди в этом регионе.

"Несколько атмосферных рек угрожают снова затопить северо-запад Тихого океана в начале Дня благодарения", - говорится в сообщении.