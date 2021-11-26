Канада готується до нових повеней: жителів попередили про евакуацію

За прогнозами синоптиків, найбільш постраждає південне узбережжя провінції. Повені очікуються через дощі, які піднімуть рівень вод у річках.

"Очікується, що в результаті першого випадання дощу в річках буде спостерігатися підвищення рівня води, а в районі Саншайн-Кост, Хау-Саунд і Норт-Шор очікується найбільший потік", - йдеться в повідомленні центру прогнозів.

Шторм буде "типовим за силою" для осінніх штормів в долині Фрейзер, але це може перешкодити відновленню після попередньої повені в цьому районі.

Регіональний округ Оканаган-Сімілкамін оголосив про евакуацію декількох об'єктів нерухомості вздовж річки Сімілкамін на південний схід від Прінстона. Деякі об'єкти в Прінстоні також перебувають у стані евакуації.