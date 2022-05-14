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Канада готова предоставить свои корабли для транспортировки украинского зерна, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канада готова помочь Украине в транспортировке зерна, предоставив свои корабли.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает РБК-Украина со ссылкой на СTV.

"Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается", - подчеркнула глава канадского МИД.

Она также добавила, что цивилизованному миру нужно сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. В ином случае в мире может начаться массовый голод.

Стоит заметить, что все морские порты Украины заблокированы войсками РФ. По этой причине невозможно осуществить экспорт украинского зерна по морю.

Ранее мы сообщали, что, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, дальнейшая блокировка портов Украины российскими войсками может привести к глобальному продовольственному кризису.

Также мы писали, что в Европе размышляют над тем, как посодействовать экспорту украинского продовольствия по всему миру. Из-за блокады портов сейчас украинское зерно не могут вывезти из страны.

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