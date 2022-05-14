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Канада готова надати свої кораблі для транспортування українського зерна, - глава МЗС

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Субота 14 травня 2022 19:45
Канада готова надати свої кораблі для транспортування українського зерна, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канада готова допомогти Україні у транспортуванні зерна, надавши свої кораблі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає РБК-Україна з посиланням на СTV.

"Канада готова направити свої кораблі до портів Європи, щоб українське зерно могло бути доставлене тим, хто його потребує", - наголосила голова канадського МЗС.

Вона також додала, що цивілізованому світу потрібно зробити все для того, щоб Україна відновила експорт зерна. Інакше у світі може розпочатися масовий голод.

Варто зазначити, що всі морські порти України заблоковані військами РФ. З цієї причини неможливо здійснити експорт українського зерна морем.

Раніше ми повідомляли, що, на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.

Також ми писали, що в Європі розмірковують над тим, як допомогти експорту українського продовольства по всьому світу. Через блокаду портів зараз українське зерно не можуть вивезти із країни.

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