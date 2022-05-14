Канада готова надати свої кораблі для транспортування українського зерна, - глава МЗС

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає РБК-Україна з посиланням на СTV.

"Канада готова направити свої кораблі до портів Європи, щоб українське зерно могло бути доставлене тим, хто його потребує", - наголосила голова канадського МЗС.

Вона також додала, що цивілізованому світу потрібно зробити все для того, щоб Україна відновила експорт зерна. Інакше у світі може розпочатися масовий голод.

Варто зазначити, що всі морські порти України заблоковані військами РФ. З цієї причини неможливо здійснити експорт українського зерна морем.