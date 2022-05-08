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Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары

Фото: Канада отменила все пошлины на товары из Украины (flickr by Sanjin Avdicevic)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада на год отменила таможенные пошлины на все украинские товары. Такой шаг канадских властей открывает для Украины рынки стран G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары", - написала она.

Свириденко добавила, что об этом сегодня объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, это решение канадских властей является продолжением инициативы Евросоюза и Великобритании по вовлечению Украины в собственные промышленные и торговые цепочки.

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в свою очередь отметил, что отмена Канадой пошлин фактически открывает рынки G7 и Евросоюза для украинских товаров.

Напомним, сегодня в Киеве прошла встреча Зеленского и Трюдо.

Отметим, накануне визита канадского премьера в Украину стало известно о планах Киева и Оттавы расширить Соглашение о зоне свободной торговли.

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