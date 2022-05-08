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Украина планирует расширить договор о свободной торговле с Канадой в ближайшие недели, - Минэкономики

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Воскресенье 08 мая 2022 17:35
Украина планирует расширить договор о свободной торговле с Канадой в ближайшие недели, - Минэкономики Фото: Украина работает над расширением ЗСТ с Канадой (flickr by Sanjin Avdicevic)
Автор: РБК-Украина

Украина и Канада намерены расширить Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

"В ходе переговоров представители правительства Украины и Канады решили вернуться к работе над расширением Соглашения о ЗСТ между странами и завершить наработки в ближайшие недели", - сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что важным шагом навстречу Украине могла бы стать отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары вслед за ЕС и Великобританией.

"Это поможет экспортерам увеличить объемы вывоза продукции и тем же укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства", - объясняют в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что Украина заинтересована в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций.

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