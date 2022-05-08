Украина планирует расширить договор о свободной торговле с Канадой в ближайшие недели, - Минэкономики

Украина и Канада намерены расширить Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики .

"В ходе переговоров представители правительства Украины и Канады решили вернуться к работе над расширением Соглашения о ЗСТ между странами и завершить наработки в ближайшие недели", - сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что важным шагом навстречу Украине могла бы стать отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары вслед за ЕС и Великобританией.

"Это поможет экспортерам увеличить объемы вывоза продукции и тем же укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства", - объясняют в ведомстве.