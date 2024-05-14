Канада допомагатиме Україні до перемоги, а не "стільки, скільки потрібно" - міністр оборони

Канада хоче допомагати Україні до перемоги, оскільки підтримка "стільки, скільки потрібно" не є дуже обнадійливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Білла Блера у Twitter.
Аташе з питань оборони посольства України в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу на заяву Блера про те, що Канада підтримуватиме Україну "до перемоги".
Кременецький попросив міністра уточнити, що саме він має на увазі під словом "перемога".
"Я думаю, це важливе питання. Коли я отримав цю роботу, чесно кажучи, я змінив нашу мову. Це, знаєте, тому що підтримка "стільки, скільки буде потрібно", не вселяє особливих надій або навіть прагнень", - зазначив Блер.
Міністр також уточнив, що перемога України для нього - міцні та безпечні українські кордони, щоб мирне населення могло жити в процвітанні.
"Для мене перемога - це перемога над Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), очевидно, і вигнання його з України, але це також створення обставин, які дозволять вигнати його з України, але це також створення обставин, які дозволять забезпечити міцний безпечний мир для українського народу", - додав Блер.
Нагадаємо, країни Заходу, зокрема Німеччина та США, вже неодноразово заявляли, що вони підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно".
Зокрема, про це навіть сьогодні, 14 травня, заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц, коли він розкривав деталі про майбутню передачу Україні третьої батареї Patriot.
На проблему такого формулювання в інтерв'ю РБК-Україна вже звертав увагу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначав, що Захід у такий спосіб не визначає собі мету.
На думку чиновника, Україну потрібно "підтримувати до перемоги, чого б це не вартувало".
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