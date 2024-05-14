Канада допомагатиме Україні до перемоги, а не "стільки, скільки потрібно" - міністр оборони

Аташе з питань оборони посольства України в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу на заяву Блера про те, що Канада підтримуватиме Україну "до перемоги".

Кременецький попросив міністра уточнити, що саме він має на увазі під словом "перемога".

"Я думаю, це важливе питання. Коли я отримав цю роботу, чесно кажучи, я змінив нашу мову. Це, знаєте, тому що підтримка "стільки, скільки буде потрібно", не вселяє особливих надій або навіть прагнень", - зазначив Блер.

Міністр також уточнив, що перемога України для нього - міцні та безпечні українські кордони, щоб мирне населення могло жити в процвітанні.

"Для мене перемога - це перемога над Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), очевидно, і вигнання його з України, але це також створення обставин, які дозволять вигнати його з України, але це також створення обставин, які дозволять забезпечити міцний безпечний мир для українського народу", - додав Блер.