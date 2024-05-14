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Канада будет помогать Украине до победы, а не "столько, сколько потребуется" - министр обороны

Фото: Билл Блэр, министр обороны Канады (facebook.com/CanadianPoliceAssociation)
Автор: Иван Носальский

Канада хочет помогать Украине до победы, поскольку поддержка "столько, сколько потребуется" не является очень обнадеживающей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра в Twitter.

Атташе по вопросам обороны посольства Украины в Канаде генерал Борис Кременецкий обратил внимание на заявление Блэра о том, что Канада будет поддерживать Украину "до победы". 

Кременецкий попросил министра уточнить, что именно он подразумевает под словом "победа". 

"Я думаю, это важный вопрос. Когда я получил эту работу, честно говоря, я изменил наш язык. Это, знаете ли, потому что, поддержка "столько, сколько потребуется", не внушает особых надежд или даже стремлений", - отметил Блэр.

Министр также уточнил, что победа Украины для него - прочные и безопасные украинские границы, чтобы мирное население могло жить в процветании.

"Для меня победа - это победа над Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), очевидно, и изгнание его из Украины, но это также создание обстоятельств, которые позволят изгнать его из Украины, но это также создание обстоятельств, которые позволят обеспечить прочный безопасный мир для украинского народа", - добавил Блэр. 

Формулировка "столько, сколько потребуется"

Напомним, страны Запада, в том числе Германия и США, уже неоднократно заявляли, что они будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". 

В частности, об этом даже сегодня, 14 мая, заявлял канцлер Германии Олаф Шольц, когда он раскрывал детали о предстоящей передаче Украине третьей батареи Patriot.

На проблему такой формулировки в интервью РБК-Украина уже обращал внимание министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он отмечал, что Запад таким образом не определяет для себя цель. 

По мнению чиновника, Украину нужно "поддерживать до победы, чего бы это не стоило". 

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