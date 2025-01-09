Канада допомагає США боротися з лісовими пожежами у Каліфорнії, - Трюдо

Пожежі у Каліфорнії

Днями у передмісті Лос-Анджелесу спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив вже понад 1100 гектарів території, а його швидкому поширенню сприяють потужні вітри та суха погода.

Вчора, 8 січня, у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. У районі міста вирують три осередки пожежі, зокрема в популярному серед голлівудських зірок елітному районі.

Детально про те, що відбувається у Каліфорнії, та кого у пожежах звинувачують американці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.