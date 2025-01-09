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Канада допомагає США боротися з лісовими пожежами у Каліфорнії, - Трюдо

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канада допомагає Сполученим Штатам Америки боротися з лісовими пожежами на півдні Каліфорнії. Залучають техніку, пожежників та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у соцмережі Х.

"Канада мобілізує зусилля для боротьби з лісовими пожежами на півдні Каліфорнії. Канадські водні бомбардувальники вже діють. До роботи готові 250 пожежників", - повідомив Трюдо.

Він зазначив, що Збройні сили Канади готові до переміщення особового складу та техніки до "американських сусідів".

"Канада тут, щоб допомогти", - додав канадський прем'єр.

Пожежі у Каліфорнії

Днями у передмісті Лос-Анджелесу спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив вже понад 1100 гектарів території, а його швидкому поширенню сприяють потужні вітри та суха погода.

Вчора, 8 січня, у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. У районі міста вирують три осередки пожежі, зокрема в популярному серед голлівудських зірок елітному районі.

Детально про те, що відбувається у Каліфорнії, та кого у пожежах звинувачують американці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиКанадаПожежаКалифорния