Канада помогает США бороться с лесными пожарами в Калифорнии, - Трюдо

Пожары в Калифорнии

На днях в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.

Вчера, 8 января, в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в частности в популярном среди голливудских звезд элитном районе.

Подробно о том, что происходит в Калифорнии, и кого в пожарах обвиняют американцы - читайте в материале РБК-Украина.

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