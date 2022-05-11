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Канада делится разведданными о киберугрозах с Украиной, - глава МИД

Кибератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Канада делится разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, чтобы укрепить оборону страны против российского вторжения. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора. Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность РФ. Жоли также заявила, что кибератака 24 февраля лишила доступа в интернет десятков тысяч людей по всей Европе.

Напомним, американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

Ранее мы сообщали, что Канада выделит финансовую помощь на гуманитарные проекты в Украине. Общая сумма поддержки различных организаций составит 30 млн долларов.

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