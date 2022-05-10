Канада выделит финансовую помощь на гуманитарные проекты в Украине

Отмечается, что премьер-министр объявил о выделении 25 млн канадских долларов Всемирной продовольственной программе для помощи в поддержке продовольственной безопасности Украины, а также о выделении 10 млн долларов в поддержку прав человека, гражданского общества и разминирования в Украине.

Указано, что эти 10 млн долларов будут распределены так: 1,5 млн получит Женский фонд мира и гуманитарной помощи ООН; 2,5 млн - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на отслеживание, документирование и оценку нарушений прав человека; 775 тысяч долларов поступит организации Front Line Defenders, помогающей правозащитникам; до 2 млн получит Немецкий фонд Маршалла США "для поддержки гражданского общества", до 1,15 млн будет использовано на "цифровую неотложную поддержку гражданского общества в Украине", и еще 2 млн - на разминирование.