Канада делится разведданными о киберугрозах с Украиной, - глава МИД

Канада делится разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, чтобы укрепить оборону страны против российского вторжения. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По ее словам, Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора. Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность РФ. Жоли также заявила, что кибератака 24 февраля лишила доступа в интернет десятков тысяч людей по всей Европе.

Напомним, американская компания Microsoft опубликовала отчет, в котором говорится, что российские хакеры еще в 2021 году заложили основу для вторжения в Украину.

Ранее мы сообщали, что Канада выделит финансовую помощь на гуманитарные проекты в Украине. Общая сумма поддержки различных организаций составит 30 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.