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Канада ділиться розвідданими про кіберзагрози з Україною, - глава МЗС

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Оттава, Середа 11 травня 2022 06:31
Канада ділиться розвідданими про кіберзагрози з Україною, - глава МЗС Кібератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Канада ділиться цінною розвідувальною інформацією про кіберзагрози та надає цінну кіберпоміч Україні, щоб зміцнити оборону країни проти російського вторгнення. Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, Канада рішуче засуджує руйнівну кібернетичну діяльність Росії, спрямовану проти Європейського телекомунікаційного сектора. Канада приєднується до партнерів і союзників, приписуючи цю діяльність РФ. Жолі також заявила, що кібератака 24 лютого позбавила доступу в інтернет десятків тисяч людей по всій Європі.

Нагадаємо, американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому говориться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що Канада виділить фінансову допомогу на гуманітарні проекти в Україні. Загальна сума підтримки різних організацій складе 30 млн доларів.

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