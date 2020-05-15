Канада не будет спешить с открытием границ, - Трюдо

Правительство Канады очень внимательно следить за развитием пандемии и обдумывает решение об открытии границ для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Los Angeles Times.

Он подчеркнул, что сейчас все сосредоточены на уменьшении количества инфицирований COVID-19 для перезапуска определенных секторов экономики.

"Важным элементом недопущения второй волны инфицирования, что может быть серьезнее той, которую мы преодолеваем сейчас, станет предотвращение проникновения вируса из-за пределов Канады, как только мы возьмем его под контроль внутри страны. Поэтому мы будем очень осмотрительными в восстановлении международных путешествий (в том числе в США), пока не почувствуем, что пришло время", - сказал Трюдо.

Нагадаємому в среду, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса.

Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС. Границы рекомендуют открывать в равной степени для всех стран Евросоюза. При этом акцентируется внимание не на принципе недискриминации, когда страны призывают открывать границы в равной степени для стран ЕС.