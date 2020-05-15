Канада не поспішатиме з відкриттям кордонів, - Трюдо

Уряд Канади дуже уважно стежитиме за розвитком пандемії і обмірковує рішення про відкриття кордонів для іноземців. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Los Angeles Times.

Він наголосив, що зараз усі зосереджені на зменшенні кількості інфікувань COVID-19 для перезапуску певних секторів економіки.

"Важливим елементом недопущення другої хвилі інфікування, що може бути серйознішою за ту, яку ми долаємо нині, стане запобігання проникнення вірусу з-за меж Канади, тільки-но ми візьмемо його під контроль усередині країни. Тому ми будемо дуже обачними у відновленні міжнародних подорожей (у тому числі до США), поки не відчуємо, що настав час", - сказав Трюдо.

Нагадаємому у середу, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу.

Разом з тим, Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Кордони рекомендують відкривати в рівній мірі для всіх країн Євросоюзу. При цьому акцентується увага не на принципі недискримінації, коли країни закликають відкривати кордони в рівній мірі для країн ЄС.