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Канада продовжуватиме санкції проти Росії, - Трюдо

Новини » Політика    03.07.2019 - 01:50
Канада продовжуватиме санкції проти Росії, - Трюдо
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Канада також засуджує утримання Росією українських моряків

Канада наразі буде продовжувати санкції щодо Росії та її фізичних осіб у зв'язку із агресією проти України. Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі із президентом України Володимир Зеленський, передає РБК-України із посиланням на "Радіо Свобода".

Трюдо уточнив, що Канада продовжує бути країною, яка ввела проти Росії серйозні санкції, але діяти буде паралельно з міжнародними друзями і партнерамиКанади.

"Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб", - сказав Трюдо.

Він додав, що також засуджує дії Росії щодо військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що досягнення миру на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом. Санкційну політику щодо Росії Зеленський вважає одним із інструментів політичного тиску на країну-агресора.

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