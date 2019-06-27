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ЕС продлил санкции против России

Новости » Экономика    27.06.2019 - 16:28
ЕС продлил санкции против России
Фото: санкции против РФ (коллаж РБК-Украина)

Санкции продлили на полгода

Европейский союз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Отметим, срок санкций Евросоюза против России истекал 31 июля этого года.

ЕС продлил санкции против России

"Евросоюз официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Это происходит через день после того, как большинство депутатов из 28 стран-членов ЕС проголосовали за то, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Это действительно странный мир", - отметил журналист.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. Так, речь шла о "непризнании нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Как анонсировалось ранее, на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе была согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы.

Как писало РБК-Украина ранее, послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Йозвяк сообщал, что официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

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