Канада, Австралія та Нова Зеландія закликали негайно припинити вогонь у Газі

Відомства зазначили, що ситуація в Газі катастрофічна, людські страждання неприйнятні, і так продовжуватися більше не може.

Країни, як і раніше, засуджують ХАМАС за звірства 7 жовтня 2023 року та акти терору, які продовжуються. Вони вважають, що ХАМАС має скласти зброю та звільнити всіх заручників. Також сторони зазначили, що не бачать жодної ролі ХАМАС у майбутньому управлінні Газою.

У свою чергу, Ізраїль має прислухатися до стурбованості міжнародної спільноти. Зокрема, Канада, Австралія та Нова Зеландія наголосили, що захист цивільних осіб має першорядне значення та є вимогою міжнародного гуманітарного права.

"Палестинські громадяни не можуть бути змушені платити ціну за перемогу над ХАМАС. Це має припинитися. Негайне припинення вогню вкрай необхідне", - йдеться у спільній заяві.

Усі три країни повністю підтримують всеосяжну угоду про припинення вогню, викладену президентом США Джо Байденом і схвалену Радою Безпеки ООН.

"Ми закликаємо сторони конфлікту погодиться на цю угоду. Будь-яке зволікання призведе лише до нових втрат", - заявили три зовнішньополітичні відомства.

Крім того, країни зазначили, що прихильні до роботи над незворотним шляхом до досягнення рішення про дві держави, де ізраїльтяни та палестинці можуть жити в безпеці в рамках міжнародно визнаних кордонів. І це на їхню думку, єдиний реалістичний варіант досягти справедливого та міцного світу