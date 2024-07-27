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Канада, Австралія та Нова Зеландія закликали негайно припинити вогонь у Газі

Фото: ілюстрація удару по Газі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канада, Австралія та Нова Зеландія закликали Ізраїль та ХАМАС до негайного припинення вогню в Газі, щоб урятувати цивільних палестинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Міністерства закордонних справ трьох країн.

Відомства зазначили, що ситуація в Газі катастрофічна, людські страждання неприйнятні, і так продовжуватися більше не може.

Країни, як і раніше, засуджують ХАМАС за звірства 7 жовтня 2023 року та акти терору, які продовжуються. Вони вважають, що ХАМАС має скласти зброю та звільнити всіх заручників. Також сторони зазначили, що не бачать жодної ролі ХАМАС у майбутньому управлінні Газою.

У свою чергу, Ізраїль має прислухатися до стурбованості міжнародної спільноти. Зокрема, Канада, Австралія та Нова Зеландія наголосили, що захист цивільних осіб має першорядне значення та є вимогою міжнародного гуманітарного права.

"Палестинські громадяни не можуть бути змушені платити ціну за перемогу над ХАМАС. Це має припинитися. Негайне припинення вогню вкрай необхідне", - йдеться у спільній заяві.

Усі три країни повністю підтримують всеосяжну угоду про припинення вогню, викладену президентом США Джо Байденом і схвалену Радою Безпеки ООН.

"Ми закликаємо сторони конфлікту погодиться на цю угоду. Будь-яке зволікання призведе лише до нових втрат", - заявили три зовнішньополітичні відомства.

Крім того, країни зазначили, що прихильні до роботи над незворотним шляхом до досягнення рішення про дві держави, де ізраїльтяни та палестинці можуть жити в безпеці в рамках міжнародно визнаних кордонів. І це на їхню думку, єдиний реалістичний варіант досягти справедливого та міцного світу

Нагадаємо, що днями під час візиту до США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів заплановану зустріч із Байденом. Під час переговорів сторони обговорили якнайшвидше припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Президент США закликав завершити угоду якомога швидше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньяху також зустрівся і з віце-президентом США Камалою Харріс, яка, судячи з усього, буде кандидатом у президенти США від демократів. Після зустрічі, Харріс також закликала прискорити процес з укладенням угоди і заявила, що не буде мовчати про страждання в Газі.

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ХАМАСІзраїль