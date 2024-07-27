Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали немедленно прекратить огонь в Газе

Ведомства отметили, что ситуация в Газе катастрофическая, человеческие страдания неприемлемы и так продолжаться больше не может.

Страны по-прежнему осуждают ХАМАС за зверства 7 октября 2023 года и продолжающие акты террора. Они считают, что ХАМАС должен сложить оружие и освободить всех заложников. Также стороны отметили, что не видят никакой роли ХАМАСа в будущем управлении Газой.

В свою очередь Израиль должен прислушаться к обеспокоенности международного сообщества. В частности, Канада, Австралия и Новая Зеландия подчеркнули, что защита гражданских лиц имеет первостепенное значение и является требованием международного гуманитарного права.

"Палестинские граждане не могут быть вынуждены платить цену за победу над ХАМАС. Это должно прекратиться. Немедленное прекращение огня крайне необходимо", - говорится в совместном заявлении.

Все три страны полностью поддерживают всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, изложенное президентом США Джо Байденом и одобренное Советом Безопасности ООН.

"Мы призывам стороны конфликта согласится на это соглашение. Любое промедление приведет лишь к новым потерям", - заявили три внешнеполитических ведомства.

Кроме того, страны отметили, что привержены работе над необратимым путем к достижению решения о двух государствах, где израильтяне и палестинцы могут жить в безопасности в рамках международно признанных границ. И это по их мнению, единственный реалистичный вариант достичь справедливого и прочного мира