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Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали немедленно прекратить огонь в Газе

Фото: иллюстрация удара по Газе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали Израиль и ХАМАС к немедленному прекращению огня в Газе, чтобы спасти гражданских палестинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Министерств иностранных дел трех стран

Ведомства отметили, что ситуация в Газе катастрофическая, человеческие страдания неприемлемы и так продолжаться больше не может.

Страны по-прежнему осуждают ХАМАС за зверства 7 октября 2023 года и продолжающие акты террора. Они считают, что ХАМАС должен сложить оружие и освободить всех заложников. Также стороны отметили, что не видят никакой роли ХАМАСа в будущем управлении Газой.

В свою очередь Израиль должен прислушаться к обеспокоенности международного сообщества. В частности, Канада, Австралия и Новая Зеландия подчеркнули, что защита гражданских лиц имеет первостепенное значение и является требованием международного гуманитарного права.

"Палестинские граждане не могут быть вынуждены платить цену за победу над ХАМАС. Это должно прекратиться. Немедленное прекращение огня крайне необходимо", - говорится в совместном заявлении.

Все три страны полностью поддерживают всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, изложенное президентом США Джо Байденом и одобренное Советом Безопасности ООН.

"Мы призывам стороны конфликта согласится на это соглашение. Любое промедление приведет лишь к новым потерям", - заявили три внешнеполитических ведомства.

Кроме того, страны отметили, что привержены работе над необратимым путем к достижению решения о двух государствах, где израильтяне и палестинцы могут жить в безопасности в рамках международно признанных границ. И это по их мнению, единственный реалистичный вариант достичь справедливого и прочного мира

Напомним, что на днях во время визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел запланированную встречу с Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили скорейшее прекращение огня в Газе и освобождение заложников. Президент США призвал завершить сделку как можно скорее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху также встретился и с вице-президентом США Камалой Харрис, которая судя по всему будет кандидатом в президенты США от демократов. После встречи, Харрис также призвала ускорить процесс с заключением соглашения и заявила, что не будет молчать о страданиях в Газе.

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