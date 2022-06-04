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Канада анонсировала новые санкции против России

Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада после принятия шестого пакета санкций готовится "в очень скором времени" объявить о новых ограничениях против РФ. Какие именно будут санкции не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По словам главы канадского дипломатического ведомства, которая выступила в университете Торонто на дискуссии о международных отношениях, о новых санкциях она объявит "очень скоро".

"В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер", - заявила она.

Напомним, 31 мая Канада уже ввела очередной пакет санкций против финансового сектора РФ. Он затронул 22 физических и 4 юридических лица.

В список лиц, против которых введены санкции, включили крупные банки, зарегистрированные в России, и высокопоставленных топ-менеджеров российского финансового сектора.

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