Канада анонсувала нові санкції проти Росії

Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти РФ. Які саме будуть санкції не уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.
За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".
"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.
Нагадаємо, 31 травня Канада вже ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора РФ. Він торкнувся 22 фізичних і 4 юридичних особи.
У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки, зареєстровані в Росії, і високопоставлених топменеджерів російського фінансового сектора.
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