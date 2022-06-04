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Канада анонсувала нові санкції проти Росії

Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти РФ. Які саме будуть санкції не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".

"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.

Нагадаємо, 31 травня Канада вже ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора РФ. Він торкнувся 22 фізичних і 4 юридичних особи.

У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки, зареєстровані в Росії, і високопоставлених топменеджерів російського фінансового сектора.

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