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Кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після оголошення кандидата у віцепрезиденти

Четвер 08 серпня 2024 09:47
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Кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після оголошення кандидата у віцепрезиденти Фото: Камала Гарріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після того як губернатор Міннесоти Тім Уолз приєднався до передвиборчої команди Камали Гарріс як кандидат у віцепрезиденти, її кампанія змогла залучити 36 млн доларів за 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що цей день став найкращим за час збору коштів у циклі. Вони також відзначили ентузіазм серед демократів щодо вибору кандидата у віцепрезиденти.

Видання нагадує, що після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою у президенти від демократів. Відомо, що її компанія змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень.

Що передувало

Як писало РБК-Україна, 6 серпня Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Уолза кандидатом у віце-президенти, відзначивши його послужний список та біографію.

Тім Уолз став губернатором штату у 2018 році. За цей час він впровадив програму надання безкоштовного харчування у школах, а також розширив оплачувані відпустки. Детально про його біографію РБК-Україна писало в матеріалі "Віце-президент для Гарріс. Хто такий Тім Уолз і що він казав про Україну".

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