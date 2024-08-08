Кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після оголошення кандидата у віцепрезиденти

Після того як губернатор Міннесоти Тім Уолз приєднався до передвиборчої команди Камали Гарріс як кандидат у віцепрезиденти, її кампанія змогла залучити 36 млн доларів за 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що цей день став найкращим за час збору коштів у циклі. Вони також відзначили ентузіазм серед демократів щодо вибору кандидата у віцепрезиденти.

Видання нагадує, що після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою у президенти від демократів. Відомо, що її компанія змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень.

Що передувало