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Кампания Харрис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты

Четверг 08 августа 2024 09:47
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Кампания Харрис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

После того как губернатор Миннесоты Тим Уолз присоединился к предвыборной команде Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты, ее кампания смогла привлечь 36 млн долларов за 24 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Представители предвыборного штаба Харрис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов по выбору кандидата в вице-президенты.

Издание напоминает, что после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Харрис стала официальной кандидаткой в президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.

Что предшествовало

Как писало РБК-Украина, 6 августа Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты, отметив его послужной список и биографию.

Тим Уолз стал губернатором штата в 2018 году. За это время он ввел программу предоставления бесплатного питания в школах, а также расширил оплачиваемые отпуска. Подробно о его биографии РБК-Украина писало в материале "Вице-президент для Харрис. Кто такой Тим Уолз и что он говорил об Украине".

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