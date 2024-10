Кампанія Гарріс використовує улюблену зброю Трампа проти нього самого

Портал пише, що для того, щоб охопити більш ширшу молоду аудиторію, передвиборча кампанія Гарріс використовувала силу мемів і соціальних мереж. Також метою було представити віцепрезидента США Камалу Гарріс та губернатора Міннесоти Тіма Уолца як забавних, зрозумілих та здібних людей для молодих виборців.

Зокрема, тепер кампанія використовує ті ж інструменти, що й Трамп, щоб висміяти його та уявити у протилежному світлі.

Приклади висміювань

У відеоролику опублікованому в неділю, передвиборний штаб Гарріс створив карусель із фотографій Трампа, на яких він, судячи з усього, висміює свою штучну засмагу під мотив хіта Сабріни Карпентер "Please Please Please", в якій вона співає про те, як "красиво наносить макіяж".

В іншому відео, також опублікованому в неділю, показано одну з нескладних відповідей Трампа на одному із заходів. У ньому кампанія Гарріс назвала колишнього президента "delulu" (мовою покоління Z це означає "маячний").

Крім цього, у жовтні, коли США готувалися до урагану "Мілтон", передвиборний штаб опублікував у TikTok запис, що висміює старий виступ Трампа перед пресою, в якому він назвав ураган "одним із наймокріших, який ми бачили з погляду води".

А коли республіканець відмовився погодитися на другі президентські дебати, передвиборчий штаб опублікував відеозапис з ним, на який наклали звуки кудахтання курей.

Резюмуючи це, Axios пише, що передвиборний штаб Гарріс, зважаючи на все, вибив Трампа з гри.

Що ще пише Axios

Видання нагадало, що колишній президент США щосили намагався придумати прізвисько, яке прилипне до Гарріс. Також він, очевидно, був стривожений тим, що передвиборний штаб віцепрезидента назвав його самого, і його напарника сенатора Джей Ді Венса - "дивними".

І справа не тільки в Трампі, наголосило Axios. Його передвиборний штаб також не поспішає отримувати вигоди з сили мемів.

Так, офіційний обліковий запис Trump War Room у соцмережі Х, схоже, не створює багато мемів. Наприклад, у жовтні він поділився всього трьома власними мемами - два порівнювали Уолца з персонажем Looney Tunes Елмером Фаддом, а третій критикував передбачувані спільні цінності між Гарріс та Ліз Чейні (республіканкою від Вайомінгу).

Натомість обліковий запис Trump War Room зазвичай робить репости та коментарі до відеороликів за участю віцепрезидента на заходах чи інтерв'ю, критикуючи її висловлювання як "словесний салат" або звинувачуючи її у внесенні "незручності" у спілкування.