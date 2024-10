Кампания Харрис использует любимое оружие Трампа против него самого

Портал пишет, что для того, чтобы охватить более широкую молодую аудиторию, предвыборная кампания Харрис использовала силу мемов и социальных сетей. Также целью было представить вице-президента США Камалу Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолца, как забавных, понятных и способных людей для молодых избирателей.

В частности, теперь кампания использует те же инструменты, что и Трамп, чтобы высмеять его и представить в противоположном свете.

Примеры высмеиваний

В видеоролике опубликованном в воскресенье, предвыборный штаб Харрис создал карусель из фотографий Трампа, на которых он, по-видимому, высмеивает свой искусственный загар под мотив хита Сабрины Карпентер "Please Please Please", в котором она поет о том, как "красиво наносит макияж".

В другом видео, также опубликованном в воскресенье, показан один из бессвязных ответов Трампа на одном из мероприятий. В нем кампания Харрис назвала бывшего президента "delulu" (на языке поколения Z это означает "бредовый").

Помимо этого, в октябре, когда США готовились к урагану "Милтон", предвыборный штаб опубликовал в TikTok запись, высмеивающую старое выступление Трампа перед прессой, в котором он назвал ураган "одним из самых мокрых, который мы видели с точки зрения воды".

А когда республиканец отказался согласиться на вторые президентские дебаты, предвыборный штаб опубликовал видеозапись с ним, на которую наложили звуки кудахтанья кур.

Резюмируя это, Axios пишет, что предвыборный штаб Харрис, судя по всему, выбил Трампа из игры.

Что еще пишет Axios

Издание напомнило, что бывший президент США изо всех сил пытался придумать прозвище, которые прилипнет к Харрис. Также он видимо был встревожен тем, что предвыборный штаб вице-президента назвал его самого, и его напарника сенатора Джей Ди Вэнса "странными".

И дело не только в Трампа, подчеркнуло Axios. Его предвыборный штаб также не спешит извлекать выгоды из силы мемов.

Так, официальный аккаунт Trump War Room в соцсети Х, похоже, не создает много мемов. Например, в октября он поделился всего тремя собственными мемами - два сравнивали Уолца с персонажем Looney Tunes Элмером Фаддом, а третий критиковал предполагаемые общие ценности между Харрис и Лиз Чейни (республиканкой от Вайоминга).

Вместо этого аккаунт Trump War Room обычно делает репосты и комментарии к видеороликам с участием вице-президента на мероприятиях или интервью, критикуя ее высказывания как "словесный салат" или обвиняя ее во внесении "неловкости" в общение.