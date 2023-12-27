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Камишін розповів про значне зростання виробництва боєприпасів в Україні

Фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Це стосується мін та артилерійських снарядів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він наголосив, що частка виробництва приватних компаній наближається до частки виробництва державних. Раніше у цій галузі була монополія.

Водночас, за словами міністра, цього року Україна збільшила виробництво утричі, а наступного планує у шість разів.

"Боєприпаси. У нас вже є значне зростання за номенклатурою: мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази. Стримує дефіцит вибухових речовин - порохів, дефіцит у глобальному світі", - додав Камишін.

Фото: в Україні почали виробляти системи ППО FrankenSAM (РБК-Україна)

Також у нашій країні наростили виробництво САУ Богдана - по шість на місяць, БТР, бронеавтомобілів, протитанкових ракет, а також почали виробляти нові системи ППО FrankenSAM.

Фото: ріст виробництва зброї в Україні (РБК-Україна)

Що передувало

Нагадаємо, Україна значно збільшує виробництво боєприпасів після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Цього року Камишін зазначав, що з січня до липня Україна виробила вдесятеро більше боєприпасів.

Але водночас міністр уточнював, що такої кількості досі недостатньо для нашої країни.

 

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