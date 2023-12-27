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Камышин рассказал о значительном росте производства боеприпасов в Украине

Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украина значительно нарастила производство боеприпасов. Это касается мин и артиллерийских снарядов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он отметил, что доля производства частных компаний приближается к доле производства государственных. Раньше в этой отрасли была монополия. 

В то же время, по словам министра, в этом году Украина увеличила производство в три раза, а в следующем планирует в шесть раз. 

"Боеприпасы. У нас уже есть значительный рост по номенклатуре: мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза. Сдерживает дефицит взрывчатых веществ - порохов, дефицит в глобальном мире", - добавил Камышин. 

Фото: в Украине начали производить системы ПВО FrankenSAM (РБК-Украина)

Также в нашей стране нарастили производство САУ Богдана - по шесть в месяц, БТР, бронеавтомобилей, противотанковых ракет, а также начали производить новые системы ПВО FrankenSAM. 

Фото: рост производства оружия в Украине (РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, Украина значительно наращивает производство боеприпасов после начала полномасштабного вторжения россиян. 

В этом году Камышин отмечал, что с января по июль Украина произвела в десять раз больше боеприпасов

Но в то же время министр уточнял, что такого количества все еще недостаточно для нашей страны. 

 

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