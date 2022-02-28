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"Каметсталь" продолжает отгружать кислород в больницы Каменца

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Понедельник 28 февраля 2022 13:49
"Каметсталь" продолжает отгружать кислород в больницы Каменца Каметсталь продолжает отгружать кислород в больницы Каменца (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест" в Каменце отгрузило 25 баллонов с жизненно необходимым продуктом городской больнице №9. Всего, с начала октября прошлого года, в медицинские учреждения Украины предприятие передало около 700 тонн кислорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Люди в Украине продолжают бороться за свою жизнь не только на границах: в больницах находятся тысячи украинцев, которые ежечасно требуют лечения и кислорода", - говорится в сообщении компании.

В "Каметсталь" добавляют, что в тяжелых условиях военного положения, непрерывность поставки кислорода и лекарств в отдаленных больниц, важна как никогда.

"Каждая тонна кислорода удовлетворяет потребности примерно ста пациентов. Это неоценимый вклад "Каметстали" в медицину нашего города и Украины", - заявил генеральный директор Каменской городской больницы №9 Арнодик Каграманян.

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