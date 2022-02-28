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"Каметсталь" продовжує відвантажувати кисень у лікарні Кам'янця

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Понеділок 28 лютого 2022 13:49
"Каметсталь" продовжує відвантажувати кисень у лікарні Кам'янця Каметсталь продовжує відвантажувати кисень у лікарні Кам'янця (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Підприємство "Каметсталь" групи "Метінвест" у Кам’янці відвантажило 25 балонів с життєво необхідним продуктом міській лікарні №9. Всього, з початку жовтня минулого року, до медичних установ України підприємство передало близько 700 тонн кисню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Люди в Україні продовжують боротися за своє життя не тільки на кордонах: у лікарнях перебувають тисячі українців, які щогодини потребують лікування та кисню", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Каметсталь" додають, що у важких умовах воєнного стану, безперервність постачання кисню та ліків до віддалених лікарень, є важливою як ніколи.

"Кожна тонна кисню вдовольняє потреби приблизно ста пацієнтів. Це неоціненний внесок "Каметсталі" до медицини нашого міста та України", - заявив генеральний директор Кам’янської міської лікарні №9 Арнодік Каграманян.

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