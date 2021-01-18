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Камеры и "красная кнопка": планы УЗ по повышению безопасности в поездах

Киев, Понедельник 18 января 2021 19:46
Камеры и "красная кнопка": планы УЗ по повышению безопасности в поездах
Фото: электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" работает над повышением безопасности в пригородных поездах. Для этого в вагонах, в частности, планируют установить камеры видеонаблюдения.

Об этом рассказал глава правления УЗ Владимир Жмак, передает пресс-служба компании.

По словам Жмака, компания уже начала модернизацию вагонов электропоездов. В поездах устанавливают камеры, чтобы машинист мог контролировать ситуацию в вагонах.

Также в кабине машиниста будет "красная кнопка", с помощью которой он сможет вызывать правоохранителей на следующую по маршруту движения станцию, чтобы предотвратить неподобающее поведение пассажиров.

Напомним, в августе "Укрзализныця" привлекла военизированную охрану к обеспечению безопасности в поездах. Охранники уже сопровождают 10 пассажирских поездов.

Как известно, об усилении безопасности в поездах заговорили после нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить пассажирку, пытаясь ее изнасиловать.

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Новости Украины Общество Укрзализныцяпоездвидеонаблюдениебезопасность

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