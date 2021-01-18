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Камери та "червона кнопка": плани УЗ щодо підвищення безпеки в поїздах

Київ, Понеділок 18 січня 2021 19:46
Камери та "червона кнопка": плани УЗ щодо підвищення безпеки в поїздах
Фото: електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" працює над підвищенням безпеки у приміських поїздах. Для цього у вагонах, зокрема, планують встановити камери відеонагляду.

Про це розповів голова правління УЗ Володимир Жмак, передає прес-служба компанії.

За словами Жмака, компанія вже почала модернізацію вагонів електропоїздів. У потягах встановлюють камери, щоб машиніст міг контролювати ситуацію у вагоні.

Також у кабіні машиніста буде "червона кнопка", за допомогою якої він зможе викликати правоохоронців на наступну за маршрутом руху станцію, шоб запобігти неналежній поведінці пасажирів.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" залучила воєнізовану охорону до забезпечення безпеки у поїздах. Охоронці вже супроводжують 10 пасажирських поїздів.

Як відомо, про посилення безпеки у поїздах заговорили після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати.

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